"سنترو كابيتال" يشارك في حملة "سلامة العمل في الطقس الحار"

شارك فندق سنترو كابيتال سنتر من روتانا بدعم حملة توعية التابعة لهيئة الصحة في أبو ظبي وهي تحت عنوان" سلامة العمل في الطقس الحار " حيث قام الزملاء في الفندق بتوزيع 1000 عبوة مياه و 200 علبة عصير إضافة إلى كتيبات التوعية وذلك على العمال الذين تتطلب أعمالهم التواجد خارجاً ضمن ظروف صعبة تحت أشعة الشمس وأوضحت المخاطر التي يتسبب بها الطقس الحار وأشعة الشمس الحارقة وتدابير الوقاية من تأثيراتها.

الحملة تأتي تماشيا مع قرار وزارة العمل، الذي يحظر العمل وقت الظهيرة 12:30 حتي 03:00 خلال أشهر الصيف (من 15 يونيو - وحتى 15 سبتمبر). ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي وتثقيف العمال وأصحاب العمل بمخاطر العمل في الطقس الحار، ويشمل هذا القرار كل من يعملون الأعمل التي تتطلب البقاء خارجاً مثل الزراعة والبناء والتشجير والنقل.

وقال مدير عام فندق سنترو كابيتال سنتر من روتانا السيد أيمن عاشور: "أن تكون جزءا من المجتمع، هو أن تكون جزء فاعلا و جاهز للتعاون ورفع مستوى الوعي حول الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وكيفية تجنبها. حيث يعد هذا واحداً من تحديات العمل في هذه المنطقة، ولايمكن معالجة هذه التحديات إلا بإلتزام كل أصحاب المصلحة معا وتكاملها مع جهود الحكومة ".

وتهدف مبادرة فندق سنترو كابيتال سنتر لتعزيز الوعي حول أهمية شرب الماء وكيفية الحد من خطر الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس وغيرها من المخاطر، لهذا السبب توجه الزملاء من مختلف الإدارات لتوزيع المياه والعصائر وكتيبات التوعية من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا. وكما ذكر فقد تم توفير جميع كتيبات ومواد التوعية من قبل هيئة الصحة في أبوظبي بلغات مختلفة لضمان فعاليتها - الهندية والبنغالية والأردية والعربية والإنجليزية، وهي تتضمن نصائح حول العمل بأمان في الحرارة.

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