ننشر أسماء ضحايا ومصابى حادث تفجير أتوبيس الشرطة بالبحيرة

أسفر الحادث الذى وقع فى الثامنة والنصف صباح اليوم للأتوبيس الذى يقل عدد 36 من جنود الشرطة على طريق إدفينا / رشيد عند قرية محلة الأمير نتيجة زرع عبوة ناسفة على حافة ترعة الرشيدية بالجانب الأيمن من الطريق عن وفاة عدد 2 مجند وهما: رقيب / مجاهد عبد السلام العجمى 40 سنة من دمنهور ومجند / سامى على إبراهيم الغرباوى 35 سنة من دمنهور وإصابة عدد 34 تم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لتلقى الإسعافات الأولية عن طريق أطباء المستشفى وفرق أطباء من المعهد الطبى القومى بدمنهور ومستشفى كفر الدوار العام ومستشفى إدكو المركزى حيث تم خروج عدد 7 حالات إصابات بسيطة من مستشفى رشيد وتحويل عدد 27 حالة إلى مستشفى الشرطة بالإسكندرية بعد استقرار حالاتهم.

وفور علمه بالحادث توجه الدكتور محمد سلطان ـ محافظ البحيرة برفقة اللواء محمد عماد الدين سامى ـ مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إلى مستشفى رشيد العام للاطمئنان على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين والإشراف على نقلهم إلى مستشفى الشرطة بالإسكندرية.

كما انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء جمال ياسين إلى موقع الحادث لتمشيط المنطقة والاطمئنان على عدم وجود اى متفجرات أخرى كما تقوم النيابة العامة بالتحقيق فى ملابسات الحادث.

رضا الصاوى 40 سنة من المحمودية ـ جمعة الغرباوى 45 سنة من دمنهور ـ سامح عبد الحميد الوكيل 36 سنة من شبراخيت ـ عبد الغنى محمد أحمد 35 سنة من شبراخيت ـ الشحات رجب عثمان 45 سنة من دمنهور ـ عابد إسماعيل إبراهيم 40 سنة من دمنهور ـ علاء محمد المزين 35 سنة من مركز رشيد ـ محيى السيد على 45 سنة من شبراخيت ـ محمد شعبان غازى 40 سنة من دمنهور ـ محمد شعبان أبو قورة 40 سنة من رشيد ـ محمد عبد الله إبراهيم 40 سنة من شبراخيت ـ أحمد هلال 40 سنة من دمنهور ـ محمد على الصعيدى 40 سنة ـ يحيى زكريا السيد 50 سنة من دمنهور ـ عادل إبراهيم 40 سنة ـ جابر عبد المحسن 38 سنة ـ رجب عبد المنعم أبو رماح 42 سنة من دمنهور ـ عبد الجليل محمد سليمان 40 سنة ـ بكرى عبد المنعم عبده 38 سنة ـ حسين كامل 36 سنة من إيتاى البارود ـ محمد رفعت عبد الحافظ 31 سنة ـ محمد عبد الحميد زايد 40 سنة ـ محمد سعد أحمد زيدان 35 سنة من المحمودية ـ محمد عزازى 35 سنة من المحمودية ـ طارق عنتر سعد 40 سنة ـ رضا فوزى الشيخ 35 سنة ـ أحمد أبو هلال 35 سنة من دمنهور ـ هدى صلاح شحاتة 40 سنة من المحمودية ـ محمود أحمد حسن 44 سنة من المحمودية ـ عاطف مسعد محمد 32 سنة ـ إبراهيم مصطفى السيد 37 سنة من دمنهور ـ عبد الجليل فؤاد عيسى 37 سنة من المحمودية ـ منصور عبد السلام حمزة 41 سنة من دمنهور ـ وجيه كامل عيسى 37 سنة من المحمودية.



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