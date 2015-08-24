أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وفد مصرى يزور معرض "ماكس – 2015" العسكرى بروسيا

Google+ Print
وفد مصرى يزور معرض "ماكس – 2015" العسكرى بروسيا وفد مصرى يزور معرض "ماكس – 2015" العسكرى بروسيا
يستعد وفد عسكرى مصرى للمشاركة فى معرض "ماكس – 2015" العسكرى الدولى بروسيا، الذى سيعرض فى الفترة من 25 حتى 30 أغسطس مدينة جوكوفسكى فى ريف العاصمة الروسية موسكو.

وأضافت وكالة "نوفستى" الروسية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيناقش مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين التعاون العسكرى بين البلدين فى الوقت، الذى سيزور فيه الوفد العسكرى المصرى معرض ماكس.

ويتضمن المعرض طائرات تاريخية مثل طائرة الركاب الأسرع من الصوت "تو-144" وطائرة "تو-155" التى هى ملك بلدية جوكوفسكى.

وسيرى زوار المعرض طائرات تعود إلى الحرب العالمية الثانية مثل مقاتلة "ميغ-3".

جدير بالذكر أن الهدف الرئيسى من إقامة معرض "ماكس" الذى يرعاه رئيس روسيا، عرض الطائرات الروسية الصنع وكشف فرص التعاون بين روسيا والدول الأخرى فى مجال الصناعة الجوية.

ويضم معرض "ماكس-2015" منتجات 156 شركة أجنبية إلى جانب منتجات روسيا.

وسيرى زوار هذا المعرض للمرة الأولى طائرة مقاتلة جديدة من إنتاج شركة "ميغ" الروسية، وهى الطائرة التى تنتمى إلى الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة. وعلى العكس من طائرة "تى-50" التى تم اختيارها لتكون مقاتلة الجيل الخامس الروسية وهى طائرة ثقيلة من إنتاج شركة "سوخوى”، ينتمى ما اصطلح مصنعو طائرات "ميغ" على تسميته بـ"1.44" إلى فئة الطائرات المقاتلة الخفيفة.

وتحاط هذه الطائرة بالسرية، وتعمل شركة "ميغ" على تطويرها إلى طائرة مقاتلة خفيفة جديدة تقارب الجيل السادس، حسب خبراء مطلعين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365