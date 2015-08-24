وفد مصرى يزور معرض "ماكس – 2015" العسكرى بروسيا

يستعد وفد عسكرى مصرى للمشاركة فى معرض "ماكس – 2015" العسكرى الدولى بروسيا، الذى سيعرض فى الفترة من 25 حتى 30 أغسطس مدينة جوكوفسكى فى ريف العاصمة الروسية موسكو.

وأضافت وكالة "نوفستى" الروسية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيناقش مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين التعاون العسكرى بين البلدين فى الوقت، الذى سيزور فيه الوفد العسكرى المصرى معرض ماكس.

ويتضمن المعرض طائرات تاريخية مثل طائرة الركاب الأسرع من الصوت "تو-144" وطائرة "تو-155" التى هى ملك بلدية جوكوفسكى.

وسيرى زوار المعرض طائرات تعود إلى الحرب العالمية الثانية مثل مقاتلة "ميغ-3".

جدير بالذكر أن الهدف الرئيسى من إقامة معرض "ماكس" الذى يرعاه رئيس روسيا، عرض الطائرات الروسية الصنع وكشف فرص التعاون بين روسيا والدول الأخرى فى مجال الصناعة الجوية.

ويضم معرض "ماكس-2015" منتجات 156 شركة أجنبية إلى جانب منتجات روسيا.

وسيرى زوار هذا المعرض للمرة الأولى طائرة مقاتلة جديدة من إنتاج شركة "ميغ" الروسية، وهى الطائرة التى تنتمى إلى الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة. وعلى العكس من طائرة "تى-50" التى تم اختيارها لتكون مقاتلة الجيل الخامس الروسية وهى طائرة ثقيلة من إنتاج شركة "سوخوى”، ينتمى ما اصطلح مصنعو طائرات "ميغ" على تسميته بـ"1.44" إلى فئة الطائرات المقاتلة الخفيفة.

وتحاط هذه الطائرة بالسرية، وتعمل شركة "ميغ" على تطويرها إلى طائرة مقاتلة خفيفة جديدة تقارب الجيل السادس، حسب خبراء مطلعين.