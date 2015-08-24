تأجيل محاكمة "مرسى" و10 متهمين آخرين بقضية التخابر مع قطر لـ 27 أغسطس

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة منذ قليل، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، الجلسة رقم 47 من محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة 27 أغسطس وذلك لسماع شهادة اللواء "محمد عمر وهبى" رئيس هيئة الرقابة الإدارية .إعلان - Ads إعلان - Ads
وقررت المحكمة تخصيص جلسة 30 أغسطس لسماع شهادة "مصطفى طلعت" مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق وجلسة 1 سبتمبر لسماع وزير الداخلية السابق "محمد إبراهيم".