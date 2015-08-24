أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة "مرسى" و10 متهمين آخرين بقضية التخابر مع قطر لـ 27 أغسطس

Google+ Print
تأجيل محاكمة "مرسى" و10 متهمين آخرين بقضية التخابر مع قطر لـ 27 أغسطس تأجيل محاكمة "مرسى" و10 متهمين آخرين بقضية التخابر مع قطر لـ 27 أغسطس
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة منذ قليل، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، الجلسة رقم 47 من محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة 27 أغسطس وذلك لسماع شهادة اللواء "محمد عمر وهبى" رئيس هيئة الرقابة الإدارية .

وقررت المحكمة تخصيص جلسة 30 أغسطس لسماع شهادة "مصطفى طلعت" مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق وجلسة 1 سبتمبر لسماع وزير الداخلية السابق "محمد إبراهيم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل "

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول

شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة

شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة