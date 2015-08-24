سكاي: التدعيم مستمر.. دي بروين في طريقه لمانشستر سيتي

أفادت شبكة (سكاي سبورتس) النسخة الألمانية أن اللاعب كيفين دي بروين في طريقه للانتقال لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة على وشك الانتهاء بين مسؤولي الفريق الإنجليزي وبين نادي فولفسبورج الألماني على أن ينتقل الدولي البلجيكي مقابل 50.4 مليون جنيه إسترليني.

وأكد التقرير أن بطل كأس ألمانيا يحاول جاهدا إقناع لاعب تشيلسي السابق بالبقاء مع الفريق الذي يستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا كما صرح مديره الرياضي كلوس أللوفس.

وكان وصيف ألمانيا قد رفض عرضا مسبقا تقدم به وصيف إنجلترا قيمته 47 مليون إسترليني من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

ويسعى سيتي لتدعيم صفوفه بقوة من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الذي فقده الموسم الماضي لصالح لتشيلسي، ومن أجل الذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا البطولة التي لم يصل بعد لربع النهائي بها في مشاركاته بالسنوات الأخيرة.