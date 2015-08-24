أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سكاي: التدعيم مستمر.. دي بروين في طريقه لمانشستر سيتي

Google+ Print
سكاي: التدعيم مستمر.. دي بروين في طريقه لمانشستر سيتي سكاي: التدعيم مستمر.. دي بروين في طريقه لمانشستر سيتي

أفادت (سكاي سبورتس) النسخة الألمانية أن اللاعب كيفين دي بروين في طريقه للانتقال لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة على وشك الانتهاء بين مسؤولي الفريق الإنجليزي وبين نادي فولفسبورج الألماني على أن ينتقل الدولي البلجيكي مقابل 50.4 مليون جنيه إسترليني.

وأكد التقرير أن بطل كأس ألمانيا يحاول جاهدا إقناع لاعب تشيلسي السابق بالبقاء مع الفريق الذي يستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا كما صرح مديره الرياضي كلوس أللوفس.

وكان وصيف ألمانيا قد رفض عرضا مسبقا تقدم به وصيف إنجلترا قيمته 47 مليون إسترليني من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

ويسعى سيتي لتدعيم صفوفه بقوة من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الذي فقده الموسم الماضي لصالح لتشيلسي، ومن أجل الذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا البطولة التي لم يصل بعد لربع النهائي بها في مشاركاته بالسنوات الأخيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل