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للحامل.. لا خطر من تناول الأسماك ولكن بشروط أهمها سيبك من المعلبات

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للحامل.. لا خطر من تناول الأسماك ولكن بشروط أهمها سيبك من المعلبات للحامل.. لا خطر من تناول الأسماك ولكن بشروط أهمها سيبك من المعلبات
أرسلت قارئة تقول إنها حامل فى الشهر الثالث، وقد نصحها البعض بتجنب تناول الأسماك، لكونها تمثل خطورة على الأم الحامل والجنين. وتسأل عن صحة تلك المعلومة وهل يجب الامتناع عن تناول الأسماك بجميع أنواعها وطوال فترة الحمل؟

يجيب عن سؤالها استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، موضحًا أن من أكثر المفاهيم الخاطئة والشائعة هو أن الأسماك تضر بصحة المرأة فى فترة الحمل، وهو أمر لا أساس علمى له من الصحة، بل على العكس من ذلك فتناول الأسماك يعد من أهم النصائح التى يجب أن توجه للمرأة فى فترة الحمل.

ويوضح أبو النجا أن الأسماك تحتوى على نسبة عالية من الأحماض الأمينية والاوميجا 3، والتى تعد من أهم العناصر الضرورية لنمو المخ لدى الأجنة. وينصح أبو النجا بتجنب تناول أنواع معينة من الأسماك وأهمها الأنواع المدخنة والنيئة، كالرنجا والسردين والفسيخ، والمحفوظة كالتونة المعلبة، فيما ينصح بتناول سمك التونة الطازج بدلا من المعلب، والذى يحتوى على نسبة عالية من المواد الحافظة التى تضر بالجنين.

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مصر 365