غدًا.. بدء تحويلات طلاب التعليم الفني بالسويس

أكد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس أن غدا الثلاثاء بدء التحويلات الخاصة بطلاب التعليم الفني ، موضحا أنه تم مراعات شروط تلبية طموحات كل الطلاب فى حدود الشروط و القواعد التى جاءت بالتنسيق لتحقيق العدالة بين مختلف شرائح الطلاب.

> قال محمد عزب مدير عام التعليم الفنى فى بيان إعلامي أن تحويلات الطلاب سوف تتم وفق شروط محددة سبق الإعلان عنها ضمن القواعد الأساسية للتنسيق و منها ” الحصول على الحد الأدنى لمجموع الدرجات للقبول بالمدرسة المطلوب التحويل إليها و من نوعية تعليم إلى نوعية أخرى”.

بالإضافة إلى التحويل بين المدارس الصناعية لعدم توافر الشعبة بالمدرسة المرشح لها الطالب و التى يرغب فى الالتحاق بها بشرط الحصول على الحد الأدنى لدرجة القبول فى هذه الشعبة ، وتقبل طلبات التحويل بين المدارس لتغيير محل السكن بشرط تقديم ما يثبت رسمياً تغيير محل السكن مثل عقد تمليك موثق أو عقد إيجار مضى علي توثيقه 3 أشهر على الأقل و تقديم إيصال كهرباء أو مياه أو غاز أو فاتورة تليفون أرضى.

وأشار عزب إلى أن إجراءات التحويل تتم بمكتب تنسيق القبول بمدرسة التجارة المتقدمة بالملاحة .