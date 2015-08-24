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سفن حربيه صينيه تزور "بورتسودان" السودانية الثلاثاء

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سفن حربيه صينيه تزور "بورتسودان" السودانية الثلاثاء سفن حربيه صينيه تزور "بورتسودان" السودانية الثلاثاء
اعلن المتحدث باسم الجيش السوداني الاثنين ان سفنا حربيه صينيه ستبدأ غدا زيارة إلى ميناء بورتسودان على البحر الاحمر تستغرق ثلاثة ايام من دون ان يحدد عددها او نوعيتها.

وقال العقيد الصوارمي خالد سعد في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه ان "القوات البحرية السودانية تستقبل غدا الثلاثاء سفنا حربية صينية تقل وفوداً عسكرية يصل عددها الي نحو 800 شخص".

وأضاف ان الزيارة تأتي في اطار "التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية".

وأكد ان الزيارة تستغرق ثلاثة ايام.

والصين من الدول الرئيسية المزودة للسودان بالسلاح في حربه ضد المتمردين في اقليم دارفور غرب البلاد ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق الواقعتان على الحدود مع دولة جنوب السودان.

وقد زار وزير الدفاع السوداني الصين الشهر الماضي.
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