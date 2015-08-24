الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل شخصين لإحدى الدول المجاورة

عمان /أ ش أ/



>ألقت قوات حرس الحدود الأردنية الليلة الماضية القبض على شخصين أثناء محاولتهما التسلل إلى إحدى الدول المجاورة ، وتم تحويلهما إلى الجهات المختصة..حسبما أفاد مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

>وشدد المصدر ، فى بيان له اليوم الاثنين ، على أن قوات حرس الحدود الأردنية ستضطر للتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل بطريقة غير مشروعة.

>وكانت قوات حرس الحدود الأردنية قد أحبطت نهاية الأسبوع الماضى وفى أوقات مختلفة محاولة تسلل شخصين عبر الحدود الأردنية السورية حيث تم إلقاء القبض عليهما وإجراء التحقيق معهما ؛ تمهيدا لتحويلهما إلى الجهات المختصة.

>وتشهد الحدود الأردنية السورية - التى يبلغ طولها 378 كم - حالة من الاستنفار العسكرى والأمنى من جانب السلطات فى الأردن عقب تدهور الأوضاع فى سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التى يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضى المملكة.

>يشار إلى أن قوات حرس الحدود الأردنية كانت قد أحبطت مؤخرا العديد من حالات التسلل من وإلى المملكة عبر الشريط الحدودى مع سوريا إضافة إلى إحباط عملية تهريب كميات كبيرة جدا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر والمتفجرات والمخدرات وكميات كبيرة من السجائر من أراضى سوريا باتجاه أراضيه.

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