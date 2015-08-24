الداخلية: إنهاء اعتصام أمناء الشرطة لحرصهم على مصلحة الوطن

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، بأنه قد تم مغادرة جميع أفراد الشرطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من أمام مقر مديرية أمن الشرقية، وذلك بعد لقائهم بالقيادات الأمنية التى أوفدها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية واستمعت إليهم ووعدت بنقل مطالبهم للسيد الوزير للنظر نحو دراستها.

وقد أعرب الأفراد عن اعتزازهم بانتمائهم لهيئة الشرطة وتقديرهم لتضحيات زملائهم وإدراكهم للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، مؤكدين حرصهم على مصلحة الوطن الذى يواجه تحديات تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف قيادة الوزارة، وتنحية أى مطالب شخصية أو مصالح خاصة جانبًا فى المرحلة الحالية.

وأكدت الوزارة اعتزازها بأبنائها من رجال الشرطة الذين يقدرون المسئولية الوطنية، والتى تفرض على جهاز الشرطة أن يقدم المثل والقدوة فى التفانى والعطاء من أجل وطننا الغالى مصر.