موظفو "الأونروا" ينظمون مسيرة بغزة احتجاجا على تقليص خدماتها للاجئين

شارك الآلاف من موظفى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فى قطاع غزة اليوم الاثنين فى مسيرة احتجاجية بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد رفضا لتقليص الوكالة خدماتها المقدمة للاجئين.

ورفع المشاركون فى المسيرة التى انطلقت من أمام المقر الرئيسى للأونروا بمدينة غزة، باتجاه مقر الأمم المتحدة لافتات وشعارات تطالب إدارة الوكالة بالتراجع عن قراراتها والكف عن التلاعب بمستقبل اللاجئين ومنها "من حقى العيش بكرامة"، و"أين الأمان الوظيفي؟" و"التعليم حق كفلته كل المواثيق الدولية".

وطالب اتحاد الموظفين بالأونروا المفوض العام للوكالة بيير كرينبول بإلغاء قرار الإجازة الاستثنائية للعاملين بدون راتب وليس تجميده.

وقال رئيس الاتحاد سهيل الهندى فى كلمة له خلال المسيرة أن قرار التجميد غير كاف ويجب إلغاؤه، مطالبا المفوض العام للأونروا بالبحث عن الارتقاء بالخدمات المقدمة للاجئين وليس تقليصها، وأضاف "يجب على الوكالة وقف قرار زيادة عدد الطلاب فى الفصل، وإبقاءه فى حدود 38 طالبا داخل الفصل الواحد" معتبرا أن تقليص الخدمات المقدمة للاجئين خاصة فى برامج التعليم والصحة قرار سياسى بامتياز، وجاء لينهى عمل وكالة الغوث.

وكان المفوض العام لوكالة "الأونروا" قرر مساء أمس تجميد قرار الإجازة الاستثنائية للعاملين بدون راتب والذى كان اتخذه مطلع الشهر الجارى بسبب العجز المالى الذى تمر به الوكالة وأثار غضبا عارما فى صفوف موظفيها.

وعلق اتحاد الموظفين فى "الأونروا" اليوم الدوام الدراسى فى مدراس قطاع غزة فى اليوم الأول لبدء العام الدراسى الجديد احتجاجا على القرارات التى اتخذتها الوكالة مؤخرا ومنها زيادة أعداد الطلبة فى الفصل الواحد إلى 50 طالبا وإعطاء اجازة قسرية للموظفين بدون راتب.

وانطلق اليوم الاثنين، العام الدراسى الجديد فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، حيث استقبلت المدارس (حكومية وأونروا وخاصة) نحو مليون ومئتى ألف طالب وطالبة، بينهم نحو 295 ألف طالب فى مدارس الأونروا فى القطاع.

فى سياق متصل، أكدت القوى الوطنية والإسلامية فى غزة أن قرار الأونروا بعدم تأجيل العام الدراسى هى خطوه ايجابية بحاجة إلى استكمال، لكنها غير كافية فى ظل إصرارها على إبقاء قرار التقليصات ومنع التوظيفات الجديدة فى التعليم وفرض الإجازة القسرية للموظفين.

وأكدت فى بيان صحفى اليوم دعمها الكامل لمطالب اتحاد الموظفين بوكالة الغوث ووقوفها خلفهم حتى نيل حقوقهم العادلة ووقف حالة الظلم التى يتعرضون لها.

ودعت الفصائل إدارة الوكالة للتراجع عن قراراتها الجائرة بحق الموظفين والطلبة , متوجهةً بالتحية لجميع المشاركين فى الفعاليات التى تقوم بها كافة الشرائح الوطنية والشعبية التى ترفض هذا التعسف من الاونروا بحق الشعب الفلسطينى كجهة اختصاص لرعاية شئون اللاجئين حتى العودة إلى ديارهم ومدنهم وقراهم التى هجروا منها عام 1948.

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