"صحتك والصيف".. نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة لحمايتهم من ارتفاع درجات الحرارة

ننتظر فترة المصيف بلهفة كبيرة للاستمتاع به والسفر وقضاء أسعد اللحظات على شواطئ البحر المختلفة، ولكن الارتفاع المتزايد فى درجات الحرارة خلال الفترة الماضية والمستمرة حتى وقتنا هذا يكون له تأثيرات كبيرة على الكثير من المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وهو ما جعل المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى تطلق حملتها التوعوية للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة المتزايدة، وأطلقوا عليها اسم "صحتك والصيف".

ويقول الدكتور محمد شعلان، أستاذ جراحة الأورام ورئيس المؤسسة المصرية لسرطان الثدى: "أكثر من يتأثر سلبًا بارتفاع درجات الحرارة هم من يعانون من الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم، السكر، الكلى خاصة مرضى السرطان أثناء مراحل العلاج الكيماوى أو الإشعاعى.

ويضيف: "يزداد الأمر سوءًا عند مرضى السرطان نتيجة فقدان السوائل من الجسم بنسبة أكبر من التى يتم إدخالها وعندها يحدث خلل فى الوظائف الحيوية للجسم ومن بين الأعراض الجفاف الدوار والزغللة وارتفاع معدل ضربات القلب وجفاف الجلد والصداع وقلة التبول.

ومن أهم النصائح لمرضى ضغط الدم، يفضل تجنب الاستحمام بمياه باردة أو التعرض للهواء البارد من التكييف مباشرة لوقت طويل لأن التغيير المفاجئ فى درجات الحرارة يؤثر على ضغط الدم، كما يستحسن عدم ممارسة أنشطة بدنية خارج المنزل لفترة طويلة لأن ضغط الدم يتأثر بدرجة أكبر إذا تعرض الجسم للجفاف.

بالنسبة لمرضى السكر فمن الضرورى الاهتمام بسلامة القدمين وذلك لأن الدورة الدموية التى تصل للقدمين تكون أقل من المعتاد وهذا ما يفسر إمكانية وجود جروح فى قدمى مريضة السكر بدون الشعور بها، لذلك من المهم أن ترتدى جوارب وأن تهتم بترطيب القدم يوميًا لتجنب أى جروح.

ولمرضى الكلى ينصح شعلان بتناول الخضراوات والفاكهة التى تحتوى على نسبة بوتاسيوم قليلة مثل التفاح والخوخ والفراولة والكوسة والبازلاء وذلك لأن تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة بوتاسيوم عالية فى الصيف مثل الموز والطماطم والبرتقال والبطاطس تسبب الشعور بالغثيان والضعف والتنميل والتى من الممكن أن تصل إلى حدوث أزمة قلبية.

ويشير "شعلان" قائلاً: "على مريضات سرطان الثدى فى حالة تساقط الشعر بسبب العلاج الكيميائى، يستحسن فى فصل الصيف ارتداء أغطية للرأس من القطن بدلاً من الشعر المستعار وعند الضرورة يفضل أن يتم استخدام شعر مستعار صناعى وليس طبيعيا لأنه يعمل على تهوية الرأس بطريقة أفضل، مع ضرورة تناول 3 لترات من المياه يوميًا ومن المهم حساب كمية المياه التى تدخل الجسم على مدار اليوم للتأكد من وصول الترطيب الكافى ويندرج فى هذه الكمية المشروبات الساخنة والعصائر والحساء.