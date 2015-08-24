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مقتدى الصدر يدعو أتباعه للانضمام لاحتجاجات فى بغداد يوم الجمعة

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مقتدى الصدر يدعو أتباعه للانضمام لاحتجاجات فى بغداد يوم الجمعة مقتدى الصدر يدعو أتباعه للانضمام لاحتجاجات فى بغداد يوم الجمعة
دعا رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر أنصاره الذين يقدرون بعشرات الآلاف اليوم الاثنين إلى المشاركة في احتجاجات في بغداد يوم الجمعة.

وشهدت العاصمة والكثير من المدن في الجنوب مظاهرات في الأسابيع الأخيرة دعت لإجراء إصلاحات حكومية وتوفير الخدمات الأساسية ومحاكمة الساسة الفاسدين وكان هذا من الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء حيدر العبادي لإطلاق حملة إصلاحات كبيرة في وقت سابق هذا الشهر.

وقال صلاح العبيدي المتحدث باسم الصدر في كلمة بثها التلفزيون في مدينة النجف إن على الجميع وخاصة أنصار التيار الصدري المشاركة في الاحتجاجات.
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