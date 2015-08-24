سقوط تشكيل عصابى متورط فى سرقة شقة رجل أعمال بمصر الجديدة

كشف رجال المباحث بالقاهرة لغز اقتحام وسرقة شقة رجل أعمال بمصر الجديدة، حيث تبين أن طالبين وحارس جراج وراء ارتكاب الحادث تم ضبطهم والمسروقات، وأمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كان قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقى بلاغا من صاحب شركة باكتشافه سرقة 3 أجهزة كمبيوتر "لاب توب" وشاشة LCD و 2 بلاى استيشن، و8 كاميرات تصوير، 6 ساعات يد رجالى، 3 هواتف محمول و5000 جنيه و100 يورو، وكمية من المشغولات الذهبية وزنت تقريبا 150 جراما وفضية وزنت تقريبا 350 جراما من داخل الشقة سكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

بالمعاينة تبين سلامة جميع مداخل الشقة، حيث تبين من التحريات بإشراف اللواء هشام العراقى مدير مباحث العاصمة، أن وراء ارتكاب الواقعة أحمد م طالب وباسم م حارس جراج وعصام ص طالب وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم وبحوزة الثانى سلاح نارى.

بمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بارتباطه بعلاقة صداقة بنجل المبلغ ولعلمه بثرائه خطط بالاشتراك مع الثانى والثالث على سرقته.