ضبط أجهزة تستخدم فى التجسس مع راكب مصرى بالمطار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، محاولة تهريب أجهزة تستخدم في التجسس والتصنت مع راكب مصرى لدى عودته من الصين أخفى بعضها على جسده والبعض الآخر داخل جيوب سحرية فى حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالأجهزة وبيعها بالأسواق المصرية.

صرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من جوانزو اشتبه عصام أنور مشرف الجمرك فى الراكب بسبب ساعة يده التى كانت تبدو غير مألوفة وتبين أنها تستخدم فى تسجيل الصوت، وبتفتيش حقائبه عثر معه على 7 أجهزة GPS، بالإضافة إلى 10 أقلام تجسس.

بتفتيشه ذاتيا عثر معه على ساعتين أخرى ملصقة على جسده، أمر عمر سعد مدير جمارك المطار باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب.