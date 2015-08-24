أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 8 متهمين هاربين من أحكام قضائية فى حملة مكبرة بالمنوفية

Google+ Print
ضبط 8 متهمين هاربين من أحكام قضائية فى حملة مكبرة بالمنوفية ضبط 8 متهمين هاربين من أحكام قضائية فى حملة مكبرة بالمنوفية
شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون، تحت إشراف اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية.

أسفرت الحملة، عن ضبط 8 متهمين هاربين من أحكام 15 عاما، و10 سنوات، فى جناية حيازة سلاح ومخدرات بمراكز، بركة السبع، تلا، شبين الكوم، منوف، الشهداء.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365