ضبط 8 متهمين هاربين من أحكام قضائية فى حملة مكبرة بالمنوفية

شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون، تحت إشراف اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية.إعلان - Ads إعلان - Ads
أسفرت الحملة، عن ضبط 8 متهمين هاربين من أحكام 15 عاما، و10 سنوات، فى جناية حيازة سلاح ومخدرات بمراكز، بركة السبع، تلا، شبين الكوم، منوف، الشهداء.
أسفرت الحملة، عن ضبط 8 متهمين هاربين من أحكام 15 عاما، و10 سنوات، فى جناية حيازة سلاح ومخدرات بمراكز، بركة السبع، تلا، شبين الكوم، منوف، الشهداء.
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