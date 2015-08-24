ضبط سودانيين وبحوزتهما مخدرات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من إلقاء القبض على شخصين سودانيين، وبحوزتهما مخدرات، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

تمكن كل من النقيب محمود عاطف ضابط مباحث وحدة تأمين العبور، والملازم أول عبدالله عامر ضابط نظام وحدة تأمين العبور المعينان خدمة تأمين القطاع الرابع والخامس بمدينة العبور والقوات المرافقة من ضبط كل من:- كلمنت كنف كلمنت ماتكسا 23 سنة "سودانى الجنسية" ولا يحمل جواز سفر، وجورج بندكت روتقويب 25 سنة "سودانى الجنسية" حال استقلالهما السيارة رقم 4453 أ د ح ماركة جيلى اميجراند، والسيارة باسم أكير قور أكير لاجوج "سودانى الجنسية"، وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 10 كيلو جرامات، وعدد 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 314/8258 جنايات قسم العبور لسنة 2015م، وجار العرض على النيابة.