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مصرع مزارع على يد نجل شقيقته فى خصومة ثأرية بقنا

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مصرع مزارع على يد نجل شقيقته فى خصومة ثأرية بقنا مصرع مزارع على يد نجل شقيقته فى خصومة ثأرية بقنا
لقى مزارع مصرعه، إثر إصابته بطلقات نارية، اليوم الاثنين، فى تجدد خصومة ثأرية بقرية الحسينات بمركز أبوتشت، شمال قنا.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بمصرع على حسين محمد ( 62 عامًا)، مزارع، إثر إصابته بطلقات نارية، أثناء تواجده فى الزراعات مع زوجته، على خلفية خصومة ثأرية قديمة.

وأفادت التحريات التى أشرف عليها العقيد أحمد فجر، رئيس فرع البحث الجنائى بأبوتشت، بأن نجل شقيقة المجنى عليه، ويدعى ع.خ.ع، أطلق النيران على خاله أثناء تواجده فى الزراعات، على خلفية خصومة ثأرية بدأت فى 26 نوفمبر الماضى.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التى قررت ندب الطب الشرعى لتشريح الجثة ومعرفة أسباب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

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مصر 365