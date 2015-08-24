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الكويت تستدعى القائم بالأعمال الإيرانى احتجاجا على تطوير حقل نفط الدرة

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الكويت تستدعى القائم بالأعمال الإيرانى احتجاجا على تطوير حقل نفط الدرة الكويت تستدعى القائم بالأعمال الإيرانى احتجاجا على تطوير حقل نفط الدرة
استدعت الكويت القائم بالأعمال الإيرانى حسن زرنكار، وسلمت إليه رسالة احتجاج على خلفية طرح طهران كراسة مناقصة لتطوير" حقل الدرة "، أحد الحقول محل التفاوض الاقليمى بين الكويت والسعودية وإيران.

وقالت صحيفة " الجريدة " الكويتية فى عددها الصادر صباح اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن طهران طرحت مناقصات لتطوير حقولها النفطية بعد رفع الحظر الدولى عنها، مبينة أن من ضمن الحقول التى تسعى طهران إلى تطويرها حقل الدرة، الذى لا يزال محل تفاوض إقليمى بين إيران والسعودية والكويت.

وأوضحت أن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله سلم رسالة الاحتجاج خلال استقباله لزرنكار أمس، مشيرة إلى أن الخارجية الكويتية ذكرت فى بيان لها أمس أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين الكويت وإيران وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
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