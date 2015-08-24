اصابة قائد دورية أمنية سعودية فى هجوم بوسط جدة

كشف مصدر أمني سعودي عن اصابة قائد دورية أمنية في جدة غرب السعودية خلال تعرض الدورية لإطلاق نار من سيارة مجهولة.

وقال الناطق الإعلامي المكلف لشرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن إحدى الدوريات الأمنية أثناء أداء مهامها تعرضت عند الساعة العاشرة من مساء الأحد، بشمال محافظة جدة، لإطلاق نار من سيارة مجهولة مما نتج عنه تعرض قائدها لإصابات غير مهددة للحياة وحالته الصحية مستقرة".

وأضاف أن "الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية".

وكانت إحدى الدوريات الأمنية تعرضت أثناء تنفيذ مهامها الاعتيادية بشرق مدينة الرياض لإطلاق نار من سيارة مجهولة الهوية نتج عنه مقتل جنديين اثنين.

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