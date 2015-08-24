القبض على نجار يتاجر فى المواد المخدرة بالوراق

ألقت مباحث الوراق، برئاسة المقدم محمد أبو القاسم رئيس المباحث، القبض على نجار عقب اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى بالمنطقة.

وردت معلومات أكدتها تحريات الرائد يوسف رشوان، معاون مباحث قسم الوراق، بقيام محمد. ك 35 سنة مقيم شارع التل وراق العرب بالاتجار فى المواد المخدرة، واتخاذ منطقة الوراق مكانا لمزاولة نشاطه.

وعلى الفور تم إخطار اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة للمباحث، وتحركت قوة، وتمت مداهمة مكان تواجد المتهم، وأُلقى القبض عليه وبحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة عيار 9 ملى وعدد 3 طلقة من نفس النوع وكمية من مخدر الحشيش.

بمواجهته، اعترف بالاتجار فى المخدرات، وأن المبلغ مالى حصيلة الاتجار فى تلك المواد المخدرة، وأن الهاتف المحمول يستخدم فى الاتصال بعملائه من متعاطى تلك المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة لتولى التحقيق التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.