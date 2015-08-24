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سلطات المطار تضبط 2 كيلو كوكايين أخفاها راكب برازيلى حول جسده

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سلطات المطار تضبط 2 كيلو كوكايين أخفاها راكب برازيلى حول جسده سلطات المطار تضبط 2 كيلو كوكايين أخفاها راكب برازيلى حول جسده
نجحت جمارك مطار القاهرة الدولى بالتنسيق مع مباحث المخدرات فى إحباط محاولة تهريب 2 كيلو و290 جرام كوكايين قادمة من إثيوبيا مع راكب برازيلى الجنسية أخفاها على أماكن حساسة بجسده لتضليل رجال الجمارك.

صرحت مصادر جمركية بالمطار بأنه وردت معلومات من مباحث المخدرات عن محاولة تهريب كمية من الكوكايين على الطائرة المصرية القادمة من أديس أبابا، تم تشكيل فريق من الجمارك برئاسة عصام أنور مدير الجمرك، وتم الاشتباه فى الراكب البرازيلى لحمله حقيبة صغيرة الحجم.

وقام أحمد عمر مأمور الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا أمام يحيى أمين مشرف الجمارك، حيث عثر على الكوكايين تم لصقه على أماكن حساسة فى جسده لتضليل رجال الجمارك، أمر عمر سعد مدير جمارك المطار باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب وإحالته للنيابة، لاتهامه بجلب مواد مخدرة من الخارج.

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مصر 365