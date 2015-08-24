سقوط روسية بحوزتها 150 ألف جنيه حصيلة ممارستها للدعارة بفندق بمطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء أمجد شافعى، صباح اليوم الاثنين، من ضبط فتاة روسية أثناء ممارسة الدعارة متلبسة داخل فندق "ف.المطار" بمصر الجديدة للمرة الثانية على التوالى عقب سقوط فتاتين من سلوفاكيا.

كانت قد وردت معلومات للواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة، تفيد إعلان فتاة من روسيا رغبتها فى ممارسة الجنس مقابل 2500 جنيه مصرى للساعة الواحدة وإعلان تواجدهما فى القاهرة على أحد المواقع الإلكترونية الإباحية.

تم وضع خطة بحث، وقام بإجراء التحريات والتأكد من المعلومات العقيد إبراهيم الطويل، وكشفت التحريات أن سيدة روسية تدعى فيكتوريا تقوم بإدارة واستغلال بعض النسوة الساقطات من أوكرانيا وروسيا وإرسالهن إلى الدول العربية، لممارسة الدعارة بمقابل مادى دون تمييز، ويتم الاتفاق معهن عن طريق أرقام الهاتف الموجودة على الموقع بشبكة الإنترنت عن طريق برامج المحادثات، وأن الفتيات يقمن بإرسال المبالغ متحصلات الدعارة إليها بعد ذلك، وأن الفتاة محل التحرى تنتمى لتلك الشبكة .

وبعد تحديد موقع الفتاة وإنهاء الإجراءات القانونية، خرجت حملة أمنية برئاسة العقيد عصام أبو عرب و العقيد أحمد طاهر، وضمت المقدم محمد حلمى والمقدم عمرو مطر والمقدم وليد طراف، وتم ضبط المتهمة أثناء ممارسة الرذيلة مع شاب مصرى بمقابل 2500 جنيه داخل أحد الفنادق الشهيرة تحت مسمى "ف.المطار" .

ومواجهة المتهمة اعترفت بما هو منسوب إليها محل الواقعة، وأكدت أنها عضوة الشبكة الدولية التى تتزعما فاكتوريا الروسية، وأنها قضت أسبوعا داخل مصر فقط، وقامت بالزيارة للقاهرة منذ 6 أشهر

>تم التحفظ على مبالغ كبيرة وعملات مختلفة تصل لـ 150 ألف جنيه، عبارة عن 30 ألف جنيه مصرى وشهادة تحويل مبلغ 16 ألف دولار من الفتاة إلى أخرى زعيمة الشبكة الدولية للدعارة وأوقية ذكرية ولاب توب محمل عليه صور وأفلام فاضحة وجنسية وهاتفين خلويين والملابس الداخلية والخارجية الخاصة بالمتهمة، تم تحرير محضر بالواقعة وأرسلت المتهمة إلى النيابة.