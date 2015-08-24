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نيابة دمنهور تعاين موقع انفجار أتوبيس قوات الشرطة بالبحيرة

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نيابة دمنهور تعاين موقع انفجار أتوبيس قوات الشرطة بالبحيرة نيابة دمنهور تعاين موقع انفجار أتوبيس قوات الشرطة بالبحيرة
فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة فى حادث استهداف أتوبيس تابع لإدارة قوات الأمن بمحافظة البحيرة، يستقله عدد من أفراد الشرطة بواسطة عبوة ناسفة، ما أسفر عن مصرع شرطيين وإصابة 24 آخرين.

بدأت نيابة شمال دمنهور الكلية مباشرة التحقيقات فى الحادث الإرهابى، بتكليف فريق من نيابة رشيد بالانتقال إلى موقع استهداف أتوبيس الشرطة، لإجراء المعاينة اللازمة، ويجرى الأن فريق التحقيق عملية المعاينة التصويرية وسط حراسة أمنية مشددة.


>استشهاد شخصين وإصابة 24آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بأتوبيس شرطة بالبحيرة
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