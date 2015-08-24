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سقوط طالبين إخوانيين يديران صفحة للتحريض على قطع الطرق بالإسكندرية

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سقوط طالبين إخوانيين يديران صفحة للتحريض على قطع الطرق بالإسكندرية سقوط طالبين إخوانيين يديران صفحة للتحريض على قطع الطرق بالإسكندرية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف عبد الحميد، فى ضبط طالبين ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية يديران صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى للتحريض على التظاهر وقطع الطرق، وبعد إلقاء القبض عليهما تبين مسئوليتهما عن حادثى إضرام النيران فى نقطتى شرطة الورديان وفوزى معاذ والاعتداء على عميد شرطة.

وورد لقسم شرطة الدخيلة المحضر المحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق يتضمن متابعة الأخبار والمعلومات على المعلومات الدولية وتبين وجود صفحة باسم "ألتراس نسور الحرية" بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن الدعوة للتظاهر وقطع الطرق والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقوات الشرطة والجيش ورجال القضاء ونشر صور لأعمال تخريبية قاموا بتنفيذها وإعلان مسئوليتهم عنها بتتبع الصفحة.

تم التوصل للقائمين على إدارتها وهم كل من: "عبد الله.م.ع.ح"، 18 سنة، طالب مقيم دائرة قسم الدخيلة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية جنح قسم الدخيلة "تظاهر وتحريض على العنف"، و"كريم.ج.ه"، 18 سنة، طالب مقيم دائرة قسم أول العامرية.

وعقب تقنين الإجراءات قام ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالاشتراك مع ضباط إدارتى البحث الجنائى والأمن المركزى بالإسكندرية، بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى، تم ضبطهما وبحوزة كل منهما هاتف محمول.

وبمواجهتهما أقرا بإدارتهما للصفحة وانتمائهما لتنظيم الإخوان الإرهابى واشتراكهما فى العديد من المظاهرات المؤيدة لتنظيم الإخوان، واعترفا باشتراكهما فى ارتكاب حادث القضية إدارى قسم الدخيلة عن واقعة التعدى على العميد هشام محمد ناصح، الضابط بإدارة المرور، وإحداث إصابته أثناء استقلاله سيارة "تابعة لإدارة المرور" وإضرام النيران بها.

واعترف الأول باشتراكه فى اعتصام رابعة ومشاركته فى إضرام النيران بنقطة شرطة الورديان "التابعة لقسم شرطة مينا البصل" المحرر عنها المحضر إدارى قسم شرطة مينا البصل وإضرام النيران بنقطة شرطة فوزى معاذ "التابعة لقسم شرطة الدخيلة" المحرر عنها المحضر إدارى قسم شرطة الدخيلة.
>وتحرر المحضر إدارى قسم الدخيلة وجار العرض على النيابة.

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مصر 365

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