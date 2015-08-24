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القبض على "دفعة" تاجر مخدرات الوراق و 2 آخرين بعد مقاومتهم السلطات

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القبض على "دفعة" تاجر مخدرات الوراق و 2 آخرين بعد مقاومتهم السلطات القبض على "دفعة" تاجر مخدرات الوراق و 2 آخرين بعد مقاومتهم السلطات
ألقى ضباط قسم شرطة الوراق القبض على عاطل و 2 آخرين من أكبر تجار المخدرات، بعدما نجحت الأجهزة الأمنية فى مداهمة مكان تواجده، وحدثت اشتباكات بينها وبين عدد من المتهمين فى محاولة تهريبه قبل إلقاء القبض عليهم جميعا.

أثبتت تحريات المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث قسم الوراق ومعاونه الرائد يوسف رشوان وجود وكر للاتجار بالمخدرات بمنطقه كفر الهنادوة وراق العرب، يقوده أحمد .ع.ع. ه وشهرته أحمد دفعة.

وعلى الفور أمر اللواء خالد شلبى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتحرك القوات، فتحركت مجموعة من ضباط القسم و قوة أمنية مسلحة، وتمت مداهمة مكان المتهم، وعند محاولة إلقاء القبض عليه قام أحد الأشخاص ويدعى أحمد .ز 32 سنة بإشهار مطواة فى وجه القوات، واشتبك حسن .ك 31 سنة مع القوات فى محاولة لتهريبه، إلا أن القوات تمكنت من القبض عليهم، وحرزت المضبوطات المتمثلة فى قطع من مخدر الحشيش ومبالغ مالية وهواتف محمولة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأمر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإحالتهم للنيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض على بعض الأشخاص الآخرين الذين كانوا مع المتهمين ولكنهم تمكنوا من الهروب .

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مصر 365