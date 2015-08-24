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"الزراعة": ارتفاع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية لـ4 ملايين فدان

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"الزراعة": ارتفاع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية لـ4 ملايين فدان "الزراعة": ارتفاع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية لـ4 ملايين فدان
كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشئون المدريات التابعة لوزارة الزراعة ، بشأن زراعة المحاصيل الصيفية الموسم الحالى، عن ارتفاع المساحات المنزرعة إلى 4 ملايين و90 ألف فدان، منها مساحات منزرعة من الأرز بلغت مليونا و161 ألفا و62 فدانا، والذرة الشامية 2 ملايين 396 ألفا و349 فدانا منها ذرة بيضاء، مليون و994 ألفا و203 أفدنة، وذرة صفراء 402 ألف و146 فدانا.

وأكد تقرير شئون المديريات، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، ارتفاع المساحات المنزرعة أيضا بالمحاصيل الصيفية من السمسم والفول الصويا وعباد الشمس والذرة الرفيعة والبصل لـ680 ألف فدان، وجار حصر المساحات المنزرعة بمحافظات الجمهورية، موضحا أنه تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج وخاصة المقررات السمادية للمساحات المستهدفة زراعتها من المحاصيل الزراعية الصيفية التى تزرع حاليا.
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