"الزراعة" تستعد لعيد الأضحى بطرح كميات من اللحوم البلدية بأسعار مدعمة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى استعدادها لاستقبال عيد الأضحى، من خلال توفير كميات من اللحوم البلدية بمنافذها المختلفة بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المستهلك ومحدودى الدخل، فضلا عن توفير الأضاحى البلدية الحية بمزارع قطاع الإنتاج التابع للوزارة.

وتطرح الوزارة خلال أيام 1039 رأس من الأغنام ابتداء من وزن 40 كيلو جراما بسعر 40 جنيها للكيلو قائم، و93 رأس عجل بقرى ابتداء من وزن 300 كيلو بسعر 34 جنيها للكيلو قائم، و168 رأس عجل جاموس بسعر 32 جنيها للكيلو قائم.

وأكدت الوزارة فى بيان أنه سيتم العمل على زيادة المعروض من منتجات اللحوم فى الأسواق والمنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، وذلك للمساهمة فى السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق مع دخول عيد الأضحى المبارك، ولعدم حدوث أى أزمات أو نقص فى اللحوم.