استنفار أمنى بالبحيرة بعد انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بأتوبيس شرطة

شهدت مدينة رشيد بالبحيرة، حالة من الاستنفار الأمنى الشديد بعداستهداف عناصر إرهابية لأتوبيس تابع للشرطة بالقرب من قناطر إدفينا وتحديدا أمام قرية الشريف التابعة لمحلة الأمير دائرة مركز شرطة رشيد بعبوة ناسفة، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة 24 آخرين.

كان اللواء عزيز إدوارد، نائب مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من العميد خالد عبد الحميد، رئيس المباحث الجنائية، بالحادث، وانتقل على الفور العميد جمال ياسين، مدير الحماية المدنية، إلى مكان الحادث، وتبين أن العبوة الناسفة انفجرت بأتوبيس يُقل أفراد شرطة فى الأتوبيس الذى له خط سير يوميا يقل أفراد الشرطة من مدينة دمنهور مرورا بمركز المحمودية حتى مدينة رشيد، وقام مجهولون بزرع عبوة ناسفة بالقرب من مطب صناعى لقرية الشريف التابعة لمحلة الأمير بمركز رشيد بالبحيرة.

نتج عن الحادث انفجار هائل للعبوة التى كانت مليئة بالمسامير أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 24 آخرين من مستقلى الأتوبيس وتم تحويل عدد من المصابين لمستشفى الشرطة بالإسكندرية.

استشهاد شخصين وإصابة 24آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بأتوبيس شرطة بالبحيرة