ننشر الصور الأولى لاستهداف إرهابيين أتوبيس شرطة فى البحيرة

ينشر اليوم السابع صور الحادث الإرهابى الذى شهدته محافظة البحيرة صباح اليوم.

وأكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن حصيلة الحادث الإرهابى والذى استهدف أتوبيس الشرطة بالقرب من قناطر أدفينا، وفاة شخصين وإصابة 22 آخرين، بعضهم حالتهم حرجة وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة بالإسكندرية وباقى المصابين فى حالة مطمئنة.

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