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صورة - شعار برشلونة على حافلة ريال مدريد

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صورة - شعار برشلونة على حافلة ريال مدريد صورة - شعار برشلونة على حافلة ريال مدريد

ظهر شعار نادي برشلونة الإسباني وهو ملصوقا على رسومات الكؤوس الموجودة في ظهر حافلة ريال مدريد.

وقام عدد من مشجعي فريق سبورتينج خيخون في وضع هذه الشعارات على حافلة النادي الملكي قبل مباراة فريقهم معه الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وتعادل رفاق النجم كريستيانو رونالدو سلبيا مع خيخون في مباراتهم الرسمية الأولى للموسم الجديد الذي يطمحون فيه لاستعادة أمجاد الفريق المدريدي بعد إخفاقات الموسم الماضي.

وفي لقطة طريفة، وكعادة الجماهير تريد أن تذكر خصمها بمنافسه الدائم على الألقاب والتتويجات، لصق جمهور خيخون شعار برشلونة على حافلة ريال مدريد.

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