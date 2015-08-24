موسم في الجول - مدحت شلبي يختار.. أفضل صاعد ' الخليفة '

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على مدحت شلبي الإعلامي الشهير.

السؤال الذي وجهناه إلى شلبي هو، برأيك من أفضل لاعب صاعد في الدوري هذا الموسم؟

فأجاب المعلق الرياضي:"هو رمضان صبحي، المستوى الذي ظهر به وأهدافه خير دليل على ذلك".

ويرى الكثيرون في رمضان صبحي "أبو تريكة الجديد" ويأملون فيه أن يكون بالفعل خليفة النجم الكبير صاحب الإنجازات العديدة مع الأهلي ومنتخب مصر.