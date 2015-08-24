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فى موسم الكمثرى.. اهتم بتناولها للوقاية والعلاج من السكر والقولون

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فى موسم الكمثرى.. اهتم بتناولها للوقاية والعلاج من السكر والقولون فى موسم الكمثرى.. اهتم بتناولها للوقاية والعلاج من السكر والقولون
الكمثرى تلك الفاكهة الصيفية اللذيذة، التى يقبل على تناولها البعض فى موسمها، يجب أن يستفيد كل محبيها من فوائدها الكثيرة، فالبعض لا يعلم أنها تحتوى على كم هائل من الألياف تفيد الجسم والصحة بشكل فعال.
>الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية، أوضحت خلال حديثها أن الكمثرى أحد أهم الفواكه الموسمية التى لابد أن يستفيد من فوائدها الجميع، فهى مفيدة ومغذية للأطفال، وللأمهات والحوامل بشكل خاص، كما أنها تساعد على ضبط وظائف الجسم.

فوائد عديدة للكمثرى منها ضبط معدلات السكر والوقاية من الإصابة به كذلك الوقاية من مشاكل القولون.

وأكدت الدكتورة هبة أن الكمثرى تحتوى على كم هائل من الألياف المفيدة، إضافة لعناصر وفيتامينات كثيرة تجعل من تناولها مرة فى الأسبوع سببًا فى وقاية القولون من الالتهاب الشديد، كما أنها تفيد الأمعاء بالتبعية، كما تساعد على ضبط نسب السكر فى الجسم بشكل عام وتقى فى بعض الحالات من زيادة فرص الإصابة بمرض السكر.

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مصر 365