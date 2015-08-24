إصابة 12 عامل في حادث انقلاب سيارة بطريق السخنة – البحر الأحمر

شهد طريق (السخنة – البحر الأحمر)، صباح اليوم الإثنين، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 12عامل مقاول تابعين لعدد من الشركات الصناعية بخليج السويس.

تلقى الدكتور لطفي عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالسويس، إخطاراً من طوارئ المستشفى العام بوصول 12 عامل مصابين بكسور وكدامات وذلك على خلفية انقلاب سيارة ميكروباص رقم 2381 بالكيلو 55 أمام أحد القري السياحية بطريق السخنة أتجاه البحر الأحمر والغردقة.

تم إخطار اللواء جمال عبد الباري مدير أمن السويس بالواقعة وجارى تحرير محضر بالواقعة وابلاغ النيابة لتولى التحقيقات.