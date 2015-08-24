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استشهاد ضابط أمن وإصابة 2 آخرين في هجوم إرهابي بتونس

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استشهاد ضابط أمن وإصابة 2 آخرين في هجوم إرهابي بتونس استشهاد ضابط أمن وإصابة 2 آخرين في هجوم إرهابي بتونس

تعرضت دورية أمنية تابعة للديوانة بالقصرين، مساء اليوم الأحد، إلى هجوم إرهابي قرب المعبر الحدودي ببوشبكة، مما أسفر عن استشهاد ضابط أمن وإصابة اثنين آخرين بإصابات بالغة الخطورة.

وقال مصدر أمني أن 4 أفراد أمن آخرين مازالوا مفقودين, مضيفا أن المجموعة الإرهابية كانت على متن سيارة رباعية الدفع، وأضاف المصدر أن كتيبة عقبة ابن نافع أعلنت تبنيها للعملية.

كان تنظيم قاعدة الجهاد بالمغرب الإسلامي التابع لكتيبة عقبة ابن نافع قد اصدر بيانا أمس علي مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر” حذر خلاله الرئيس التونسي وجنوده من منع الحجاب وإغلاق المساجد.

أ ش أ

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