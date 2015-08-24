مبروك يتحدث عن البقاء مع الأهلي.. اعتراض مؤمن والمنافس المقبل

بدأ يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي مشواره في الدفاع عن لقبه كأسوأ ما يكون، عندما سقط على ملعبه أمام أودينيزي بهدف يوم الأحد.

وحل أودينيزي ضيفا على يوفنتوس ضمن الجولة الافتتاحية للكالتشيو.

وسجل سيرل تيريو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 من اللقاء عندما قابل كرة عرضية بتسديدة مرت بين قدمي جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس.

الخسارة هي الأولى للسيدة العجوز منذ يناير 2013، لتنهي 47 مباراة بدون خسارة على يوفنتوس أرينا، كما أنها الثالثة ليوفنتوس على ملعبه الجديد.

السقوط أمام أودينيزي هو الأول في تاريخ البيانكونيري بمباراة على أرضه في الجولة الافتتاحية للكالتشيو.

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