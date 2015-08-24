أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

موسم في الجول - جمال عبد الحميد يختار.. أحسن صفقة ' الأفضل '

Google+ Print
موسم في الجول - جمال عبد الحميد يختار.. أحسن صفقة ' الأفضل ' موسم في الجول - جمال عبد الحميد يختار.. أحسن صفقة ' الأفضل '

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على جمال عبد الحميد نجم الأهلي والزمالك السابق.

السؤال الذي وجهناه إلى عبد الحميد .. من يستحق أن يكون أفضل صفقة في الدوري؟

فأجاب قائلا:"هو دون أدنى شك أحمد الشناوي حارس الزمالك، لقد ساهم بقوة في تتويج الفريق بالدوري".

واختار عبد الحميد الحارس الأفضل في الدوري المصري الذي استطاع الحفاظ على نظافة شباكه أكثر عدد من المباريات (18).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع