موسم في الجول - جمال عبد الحميد يختار.. أحسن صفقة ' الأفضل '

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على جمال عبد الحميد نجم الأهلي والزمالك السابق.

السؤال الذي وجهناه إلى عبد الحميد .. من يستحق أن يكون أفضل صفقة في الدوري؟

فأجاب قائلا:"هو دون أدنى شك أحمد الشناوي حارس الزمالك، لقد ساهم بقوة في تتويج الفريق بالدوري".

واختار عبد الحميد الحارس الأفضل في الدوري المصري الذي استطاع الحفاظ على نظافة شباكه أكثر عدد من المباريات (18).