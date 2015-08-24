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البحرين : القبض على قيادى بالمعارضة بسبب قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب

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البحرين : القبض على قيادى بالمعارضة بسبب قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب البحرين : القبض على قيادى بالمعارضة بسبب قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب
صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالبحرين بأنه تم إلقاء القبض على نائب برلماني سابق وعضو بجمعية الوفاق السياسية الشيعية المعارضة بسبب "قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب".

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عنه القول إن "شرطة المباحث الجنائية ألقت القبض على النائب السابق بتاريخ 18 آب/أغسطس لدى عودته من ايران، وذلك بسبب قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب، من خلال توزيع مبالغ مالية على إرهابيين مطلوبين جنائيا، إضافة إلى آخرين شاركوا في تنفيذ أعمال إرهابية"،

ونوه بأن المعتقل "ورد اسمه في عدد من القضايا الإرهابية.. كما أنه يتلقى التبرعات من جهات مختلفة، بما في ذلك تحصيل مبالغ من المشاركين في المسيرات ويقوم بتوزيعها على عناصر مطلوبة أمنيا".

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليه إلى النيابة العامة.

وكانت جمعية الوفاق، أكبر جمعيات المعارضة في البحرين ،قالت على موقعها الإلكتروني، إن السلطات تمنع محامي الشيخ حسن عيسى من حضور التحقيق ما "يضع كل الاحتمالات الصعبة أمام الرأي العام في ضوء عدم معرفة سبب الاعتقال المفاجئ من المطار له أثناء عودته مع عائلته مساء الثلاثاء الماضي، وحرمانه من حقوقه الأساسية".
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