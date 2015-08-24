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المرصد السورى: داعش يعدم سيدة من دير الزور بتهمة "السحر"

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المرصد السورى: داعش يعدم سيدة من دير الزور بتهمة "السحر" المرصد السورى: داعش يعدم سيدة من دير الزور بتهمة "السحر"
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تنظيم داعش الإرهابي اعدم سيدة من مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي بتهمة "السحر".

ونقلت قناة ( العربية الحدث) اليوم الاثنين أن التنظيم أعدم السيدة في مدينة القائم العراقية التابعة ل "ولاية الفرات" التي تضم كل من البوكمال السورية والقائم العراقية وريفيهما، مضيفا أن زوجة شقيق السيدة التي تم إعدامها تعمل في "الحسبة النسائية" وقامت بالإبلاغ عنها بعد العثور على قصاصة ورقية تسمى شعبيا ب"الحجاب" تحت وسادتها.

ومن جهة أخرى، قام التنظيم المتطرف بحرق كمية من السجائر قرب دوار النادي بمدينة الميادين، وقالت مصادر إن التنظيم أحرق السيارة المحملة بالسجائر في المدينة، فيما نفذ عناصره مداهمات لمقاهي إنترنت في مدينة الميادين وبلدة ذيبان بالريف الشرقي لدير الزور.
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