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منظمو احتجاج "طلعت ريحتكم" يؤجلون مظاهرتهم اليوم في بيروت

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منظمو احتجاج "طلعت ريحتكم" يؤجلون مظاهرتهم اليوم في بيروت منظمو احتجاج "طلعت ريحتكم" يؤجلون مظاهرتهم اليوم في بيروت
قال منظمو احتجاجات "طلعت ريحتكم" التي عصفت بالعاصمة اللبنانية بيروت انهم يعتزمون تأجيل المظاهرات المقررة مساء اليوم الاثنين.

وأعلن منظمو الإحتجاج عن التأجيل صباح اليوم الاثنين على صفحتهم على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي قائلين انهم بصدد عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم لتفسير القرار.

وشهدت الإحتجاجات، التي اطلقتها ازمة جمع النفايات التي خلفت أكوام القمامة مكدسة في الشوارع لعدة أسابيع، نموا لتصبح حركة شعبية تطالب بإستقالة بأكملها.

وأدت احتجاجات أمس الأحد إلى وقوع اشتباكات مع رجال الشرطة أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 44 متظاهرا و 30 رجل شرطة، وفقا للسلطات.

وغرق لبنان في أزمة شلل حكومي خلف البلاد دون رئيس منذ اكثر من عام.
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