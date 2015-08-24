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ازياء ايلي صعب تتصدّر خيارات النجمات على مرّ السنوات!

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ازياء ايلي صعب تتصدّر خيارات النجمات على مرّ السنوات! ازياء ايلي صعب تتصدّر خيارات النجمات على مرّ السنوات!

الأحد 23-08-2015 12:49

البداية كانت مع الفستان الشهير الذي قام بتصميمه ايلي صعب Elie Saab للنجمة "هالي بيري" Halle Berry، في عام 2002، لحفل الأوسكار، حين تلقّت جائزة أفضل ممثلة. ومن بعدها، توالت إبداعات ايلي صعب على منصّات العروض، كما على السجادة الحمراء، ليوقّع أجمل إطلالات النجمات في أفخم المناسبات.
وعلى مدار أكثر من 10 سنوات، تمكّن صعب Saab من أن يحصد لقب ملك السجّادة الحمراء بلا منازع. ولعلّ أشهر نجمات هوليوود وبوليوود حظين بلحظات لا تُنسى بتصاميمه المُذهلة. لذلك،
قمنا اليوم بجمع صور من مناسبات مُختلفة، ارتدت فيها النجمات أجمل تصاميمه.
فهل يمكننا أن ننسى فستان "بيونسيه" Beyonce الذهبيّ البرّاق، أو فستان "ريهانا" Rihanna الأحمر المصنوع من الدانتيل الفاخر، أو إطلالة "أنجلينا جولي" Angelina Jolie في حفل الأوسكار، في عام 2014، حين بدت كالنجة المُضيئة على السجادة الحمراء. وإن ننسى فلا يمكننا نسيان الممثلة الشابة "ليلي جيمس" Lily James، التي كانت ساندريلا حقيقية، في افتتاح فيلم Cinderella، بداية هذا العام. أمّا إطلالة Jennifer Lopez فكانت مُبهرة، وكانت كانت حديث العالم أجمع، حين شاركت في أوسكار هذا العام...ولا ننسى إطلالات "أيشواريا راي" Aishwarya Rai، و"سونام كابور" Sonam Kapoor"، و"تايلور سويفت" Taylor Swift"، و"ساره جيسيكا باركر" Sarah Jessica Parker، والقائمة لا تنتهي.
لهذا، جمعنا اليوم بعض أفضل ما اختارته النجمات على مرّ السنوات من تصاميم "إيلي صعب" Elie Saab لتتمتعي بتذكّر أجمل اللحظات الإبداعية.

 

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