بالصور.. جولة مفاجئة لمدير أمن أسوان للاطمئنان على الحالة الأمنية

قام اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، فى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، بجولة مفاجئة بمدينة أسوان، شملت المرور على كنيسة "الملاك" ببندر أسوان للاطمئنان على الحالة الأمنية وتمركزات محكمة أسوان، وعلى القول الأمنى بموقف الأقاليم بالكورنيش الجديد شمال مدينة أسوان.

كما وجه مدير أمن أسوان، بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون، مع اتخاذ كل الإجراءات الأمنية لحماية الوطن والمواطنين.



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مدير أمن أسوان يتفقد الحراسات الخاصة بتليفزيون جنوب الصعيد



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اللواء عمر ناصر يوجه بشدة اليقظة



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مدير أمن أسوان يتفقد الحراسات الخاصة بكنيسة الملاك



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اللواء عمر ناصر يطمئن على الحالة الأمنية



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مدير أمن أسوان يتفقدالحراسات الخاصة بتليفزيون جنوب الصعيد



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جانب من الجولة التفقدية