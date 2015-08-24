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رئيس هيئة الاستثمار بالمنيا نسبة العمالة فى الصعيد تعادل 35%

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رئيس هيئة الاستثمار بالمنيا نسبة العمالة فى الصعيد تعادل 35% رئيس هيئة الاستثمار بالمنيا نسبة العمالة فى الصعيد تعادل 35%
قال المهندس علاء مرسى رئيس هيئة الاستثمار بالمنيا أن نسبة العاملة فى الصعيد تعادل 35% فى مقابل تزايد أعداد البطالة فى جميع محافظات الصعيد، موضحا أن إقليم الصعيد منطقة واعدة ولم تبح بعد بأسرارها حتى الآن وأن هناك مساحات من الأفدنة تتعدى 2116 فدانا شرق النيل ومنطقة السريريه والشيخ فضل متوقفة عن التخصيص.

وطالب مرسى المشير عبد الفتتاح السيسى رئيس الجمهوريه اعتبار الصعيد منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة حتى يمكن العمل فيها على تنمية مقدرات الإقليم.

وطالب شمس الدين نور الدين رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بتفعيل نظام الشباك الواحد بما يتلاءم مع العصر والدول المتقدمة، وتشكيل مجلس من رجال الأعمال بالمنيا وليس بعيدا عن تكون مهمته تسهيل مهمة المستثمرين والمشاركة فى إنشاء المشروعات.

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مصر 365

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