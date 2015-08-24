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بالصور.. معرض لزينة امرأة الواحات القديمة بمتحف آثار الوادى الجديد

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نظم متحف أثار الوادى الجديد معرض الزينة والحلى للمرأة المصرية على مر العصور والذى تم افتتاحه أمس الأحد بحضور الأنبا بقطر أسقف عام كنائس الوادى الجديد وبهجب إبراهيم مدير عام الآثار بالمحافظة وطارق محمود مدير متحف وعدد كبير من الأثريين، حيث اشتمل المعرض على 20 قطعة أثرية عثر عليها بأماكن أثرية متعددة بالوادى الجديد.

وقال بهجت أحمد إبراهيم مدير منطقة أثار الوادى الجديد إن أكبر كنز للحلى والزينة عثر عليه بالوادى الجديد هو كنز منطقة دوش والتى عثر بها على تاج وأساور وقلادات ذهبية وهى تعرض الآن بمعارض المتحف المصرى بالقاهرة، كما طالب مدير عام الآثار بضرورة الموافقة على افتتاح متحف آثار الوادى الجديد ليلا للجمهور.

وأكدت إلهام جمال الدين أمينة المتحف ومسئولة المعارض أن هذا المعرض هو باكورة سلسلة معارض سيتم تنظيمها داخل المتحف شهريا بعد موافقة وزارة الآثار على هذا المقترح وتناولت، بالشرح أهمية الحلى والزينة لدى المرأة المصرية وهو ما يتضح من خلال القطع الأثرية التى يتم عرضها فى إطار تشجيع الإقبال على زيارة المتحف.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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