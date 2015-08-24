أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

دراسة علمية: تغذية شاطئ رأس البر بالرمال تؤدى إلى تدمير شاطئ المصيف

Google+ Print
دراسة علمية: تغذية شاطئ رأس البر بالرمال تؤدى إلى تدمير شاطئ المصيف دراسة علمية: تغذية شاطئ رأس البر بالرمال تؤدى إلى تدمير شاطئ المصيف
تناولت دراسة قامت بها كلية العلوم بجامعة دمياط، حول مشاكل مصيف رأس البر، وخاصة تآكل شاطئ المصيف، مما تسبب فى زيادة أعداد الوفيات ببلاج المصيف.

وأوضحت الدراسة، أن إنشاء منشآت الحماية الهندسية ممثلة بالحوائط البحرية والرؤوس الحجرية ومكسرات الأمواج غير المتصلة بالشاطئ، أدى إلى حدوث انعكاسات وانكسارات لطاقة الأمواج بمنطقة مصيف رأس البر، وإعادة توزيع طاقة الأمواج لتكون شديدة جدًا بمنطقة اللسان، وشديدة بين مكسرات الأمواج غير المتصلة بالشاطئ وهينة خلفها؛ ونتج عن ذلك إجراء أعمال إضافة للصخور والكتل الخرسانية للحائط البحرى بمنطقة اللسان، أدى ذلك إلى تآكل شاطئ المصيف بين مكسرات الأمواج وترسيب للرمال خلفها، كما نتج عن ذلك أيضًا زيادة أعداد الوفيات للمصطافين نتيجة إعادة توزيع طاقة الأمواج.

وللحد من حدوث وفيات للمصطافين، فإنه يمكن إعادة تنفيذ ما يسمى بخط الحياة، وهو عبارة عن حبل يصل بين الأعمدة المنفذة سابقًا لتوضح عمق المياه؛ ويصبح هذا الحبل فى شكل عائم بواسطة حلقات الفلين التى يمر الحبل بداخلها على أبعاد مناسبة.

وهذه الوسيلة ليست لها تكاليف تذكر، حيث إن كل ما نحتاج إليه متوفر لدى المحافظة، ممثل بحبل وحلقات الفلين الموجودة بكثرة بعزبة البرج، ولدى محلات الصيادين، وفى حالة الموافقة على تنفيذها يقترح أن يتم ذلك قبل قدوم المصطافين لمصيف رأس البر بوقت كافٍ، ويمثل هذا حلاً سريعاً لمشكلة حدوث وفيات بين المصطافين.

والحل الدائم للمشكلة يتطلب دراسة مستفيضة لاختيار أماكن محددة وبدقة لوضع كرات كبيرة الحجم من الفلين، لتقوم بتكسير الأمواج قبل دخولها إلى الشاطئ لامتصاص طاقة الأمواج، وهذه تم تصميمها بطريقة هندسية معتمدة بقسم علوم البيئة بدمياط، وأثبتت نجاحها فى التطبيق المعملى والتجريبى بهيئة ميناء دمياط.

ولا يوصى بإجراء تغذية لشاطئ رأس البر بالرمال، لأن ذلك يؤدى للترسيب المتزايد خلف مكسرات الأمواج، و بالتالى تدمير شاطئ المصيف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365