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إنشاء مستشفى جديد فى بئر العبد.. واستكمال مشروعات الإنارة بالعريش

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إنشاء مستشفى جديد فى بئر العبد.. واستكمال مشروعات الإنارة بالعريش إنشاء مستشفى جديد فى بئر العبد.. واستكمال مشروعات الإنارة بالعريش
أعلن المهندس عدلى اليمانى، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أنه تم إنشاء مستشفى بئر العبد المركزى الجديد بتكلفة 86 مليون جنيه، والعمل جار بالمستشفى الجديد بنسبة تنفيذ 35%.

وقال إن المستشفى الجديد سيخدم كافة مناطق المركز والمناطق الأخرى بالمحافظة ويعتبر إضافة جديدة فى مجال تحسين الخدمة الطبية التى كان يشتكى الأهالى من قصورها، كما يجرى تطوير وحدة صحية قرية "أقطيه" ودعمها بتجهيزات طبية جديدة.

بدوره، صرح المهندس محمد فهمى البيك، رئيس مدينة العريش، بأنه جارى الإعداد لبناء وحدات سكنية جديدة بقرى مركز العريش.

وأشار البيك إلى أن المناطق المقرر بناء وحدات سكنية بها هى الطويل والسكاسكة والميدان والسبيل بنظام البيت الريفى المناسب لطبيعة العادات والتقاليد، إضافة إلى استكمال إنارة تجمعات قرية السكاسكة بمبلغ 750000 جنيه، واستكمال وتطوير وتدعيم الإنارة العامة بشارع الفاتح من شرطة السياحة وحتى مسجد الخلفاء الراشدين بمبلغ إجمالى 2 مليون جنيه.

كما سيتم دعم قرى مركز العريش وتجمعات ظهير المدينة وهى لحفن الأمل بلى الحبانين السطح الكرامة السلام بعدد 1000 عمود إنارة بمبلغ إجمالى مليون و750 ألف جنيه.

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مصر 365