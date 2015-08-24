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اليوم.. نظر تجديد حبس المتهمين بتأسيس "وايت نايتس"

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اليوم.. نظر تجديد حبس المتهمين بتأسيس "وايت نايتس" اليوم.. نظر تجديد حبس المتهمين بتأسيس "وايت نايتس"
تنظر الجهات المختصة، اليوم، تجديد حبس كل من القيادى برابطة مشجعى النادى الزمالك "وايت نايتس" على السيد على فهيم، والشهير بـ"سيد مشاغب"، وأيمن عبد الحميد، أحد مؤسسى رابطة "وايت نايتس"، والشهير بـ"أيمن بالا"، وحسن محيى الشهير بـ"جزرة"، المحبوسين احتياطياَ على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بتأسيس رابطة "وايت نايتس".

ويواجه "سيد مشاغب" المقبوض عليه منتصف شهر مارس الماضى، مع قياديين آخرين برابطة وايت ناتس، وهما كل من أيمن عبد الحميد، وشهرته "أيمن بالا"، وحسن محيى، الشهير بـ"جزرة"، قرارات بالحبس الاحتياطى، كان آخرها ذلك القرار، بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم تأسيس رابطة "وايت نايتس" على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعى، وإثارة الشغب، والتحريض على رجال الشرطة، وحيازة مفرقعات لاستخدامها فى جرائم عنف.

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