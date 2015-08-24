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انهيار منزل وتصدع آخر بنجع أبوشجرة بسوهاج دون خسائر بشرية

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انهيار منزل وتصدع آخر بنجع أبوشجرة بسوهاج دون خسائر بشرية انهيار منزل وتصدع آخر بنجع أبوشجرة بسوهاج دون خسائر بشرية
شهدت منطقة نجع أبوشجرة بدائرة قسم ثان سوهاج انهيار منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن وحدوث تصدعات بمنزل مجاور نتيجة الانهيار دون حدوث خسائر بالأرواح.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من إدارة الإنقاذ البرى برئاسة العميد علاء الدين السعيد يفيد بحدوث انهيار لأحد المنازل بدائرة قسم ثان.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث ثان سوهاج بانهيار منزل بنجع أبو شجرة - دائرة القسم ملك أحمد ع خ 50 عاما صاحب محل ألعاب رياضية ويقيم شارع القطب دائرة قسم أول سوهاج ومكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن نتج عن ذلك حدوث بعض التلفيات بمنزل مجاور ملك جاد ح 67 عاما بالمعاش ويقيم بذات الناحية لم ينتج عن ذلك أى إصابات أو وفيات.

وبسؤال مالكى المنزلين أيدا ما جاء بالفحص وأضاف مالك المنزل الأول بأن سبب الانهيار قدم المنزل وتهالكه وأضاف بصدور قرار إزالة من حى شرق سوهاج، وتم إخطار الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج للانتقال واتخاذ اللازم وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13 أحوال القسم اليوم وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365