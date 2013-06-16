ضبط المتهمين بقتل ربة منزل ونجلتها بمدينة جرجا بسوهاج

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط المتهمين في مقتل ربة منزل ونجلتها بناحية الحوزة بمدينة جرجا بسوهاج .

ترجع الواقعة عندما تلقى اللواء محسن الجندي مدير أمن سوهاج ، إخطارًا من قسم شرطة جرجا ، يفيد تلقيهم بلاغ من المدعوة عائشة البدري أبو الحمد 24 سنة ربة منزل، وتقيم بناحية المشتل بدائرة القسم، باكتشافها مقتل كلا من والدتها جمالات محمد رضوان 51 سنة ربة منزل ، وشقيقتها إكرام البدري أبو الحمد 26 سنة ربة منزل، ينتميان لعائلة عرجان. وتقيمان بناحية الحوزة دائرة القسم بشقتهما ، حال تواجهها لزيارتهما .

وعلى الفور انتقلت قيادات الجنوب والبحث الجنائي ومأمور وضباط المركز، وبالفحص والمعاينة تبين وجود الجثتين مسجيتين على وجهيهما، بالشقة المشار إليها بالدور الأرضي، ووجود آثار دماء حول الجثتين، وبمناظرتهما تبين إصابتهما بطعنات بالجزء العلوي من الجسم، وعثر بجوار جثتيهما علي سكين ملطخ بالدماء وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزي.

يشار إلى ارتباط عائلة المذكورتين بخصومة ثأرية مع عائلة رفاعي بذات الناحية والمحرر بشأنها المحضر رقم 1043 جنايات جرجا.

ونظراً لما شكلته الواقعة من خطورة إجرامية تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط الجناه وأسفرت الجهود إلي أن مرتكبي الواقعة كلا من :- السيد محمد رضوان 66 سنة بالمعاش ، ويقيم المجابرة بمركز جرجا ، وله محل إقامة آخر بمدينة الزهور – بورسعيد ” شقيق المجني عليها الأولي ” ، السيد أبو الحمد أحمد 39 سنة حاصل علي دبلوم ويقيم بذات الناحية ” شقيق زوج المجني عليها الأولي ” ، عرقان عيد أحمد 34 سنة سائق ويقيم بذات الناحية وله محل إقامة آخر بالواحات بالوادي الجديد ” أبن عمومة المجني عليهم ” ، بتحريض من المدعو البدري عبد العظيم أحمد 62 سنة مزارع يقيم بذات الناحية بأن إتفقوا فيما بينهم علي التخلص من المجني عليهما نظراً لما أشيع عنهما من سوء السلوك .

بتاريخ الواقعة توجه المتهمين الثلاثة لمنزل المجني عليهما وقاموا بالإجهاز عليهما بالخنق والطعن بأسلحة بيضاء حتي تأكدوا من وفاتهما .

عقب تقنين الأجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين بأحد الأكمنة المعدة لذلك وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقاموا بالأرشاد عن بعض متعلقات المجني عليها الثانية هواتف محمول ، قسيمة زواج ،بعض الملابس خاصة بها ، كانوا يخفوها بمسكن المتهم الثالث تم ضبطها والتحفظ عليها .

وأضافوا بقيامهم بالإستيلاء علي بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالمجني عليها الأولي ، كارنية خاص بالمجني عليها الثانية وبعض المتعلقات الخاصة بهما وإلقائهم بماكينة ري خاصة بالمدعو جاد جاد عبد المجيد 58 سنة شيخ حصة بذات الناحية بقصد التضليل والتمويه ومحاولة إلصاق التهمة به نظراً لوجود حادث ثأري بين عائلتهم وعائلتة المذكور

تم تحرير المحضر رقم 13 أحوال قسم جرجا، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.