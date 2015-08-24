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جنح سوهاج تجدد حبس متهم بإحراز سلاح نارى فى مشاجرة 15 يوما

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جنح سوهاج تجدد حبس متهم بإحراز سلاح نارى فى مشاجرة 15 يوما جنح سوهاج تجدد حبس متهم بإحراز سلاح نارى فى مشاجرة 15 يوما
قررت محكمة جنح مركز سوهاج برئاسة المستشار مصطفى فاروق، تجديد حبس عاطل بقرية الشيخ مكرم 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص.

تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا بحدوث مشاجرة بين المتهم وأبناء عمومته بقرية الشيخ مكرم واستخدم فيها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية، وعلى الفور انتقل ضباط مبحث المركز إلى موقع المشاجرة، وتمت السيطرة عليها، وتم القبض على المتهم وبحوزته سلاح نارى بدون ترخيص.

بمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وإحرازه للسلاح النارى، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها إلى 15 يوما .

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مصر 365